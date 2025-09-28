Gratis zum Festival der Nationen mit der ganzen Familie

Das Festival der Nationen bietet Weltstars bei großen Konzerten, zum Festival gehört aber auch ein Gratis-Angebot für die ganze Familie. Das große Musikfest am Sonntag, 28. September, ist vollgepackt mit interessanten Angeboten und natürlich mit viel Musik.

Ein Tag ganz im Zeichen der Wiener Klassik wartet auf die Besucherinnen und Besucher: Bad Wörishofen verwandelt sich in eine klingende Bühne zu Ehren des Walzerkönigs Johann Strauss.

Der Tag beginnt um 10.15 Uhr feierlich mit einem Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Justina. Musikalisch wird die Messe von einem Streichquartett von Friedrich Kiel, einem Zeitgenossen von Strauss, unter der Leitung von Karl Stepper untermalt.

Ab 12 Uhr ziehen mehrere Musikvereine aus dem Bezirk 10 in einem Sternmarsch zum Denkmalplatz. Im Anschluss daran, um 12.15 Uhr, wird das Fest offiziell durch den Präsidenten des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, Franz Josef Pschierer, und den Bürgermeister Stefan Welzel eröffnet. Ein musikalischer Höhepunkt folgt um 12.30 Uhr, wenn ein großer Gemeinschaftschor unter der Leitung von Thomas Hartmann den „Bad Wörishofener Festmarsch“ aufführt.

Der Nachmittag steht ganz im Zeichen von Musik und Kultur. Um 14 Uhr präsentieren die Crazy Dancers aus Bad Wörishofen unter der Leitung von Claudia Sachon das Tanzprojekt „Strauss meets Jazz Dance“, gemeinsam mit Stamm-Kneipp-Verein und Musikschule. Um 14.15 Uhr gibt es ein Interview mit Prof. Dr. Alexander Hennig, der Einblicke in das Leben und Werk von Johann Strauss gibt.

Das große Finale findet von 14.30 bis 16 Uhr im Theatersaal des Kurhauses statt: Die renommierten Wiener Streichersolisten geben ein Konzert, das die Werke des Meisters in den Mittelpunkt stellt.

Auch für die jüngsten Besucher und Familien ist gesorgt. Von 9 bis 17 Uhr finden im Haus „Zum Gugger“ Workshops für Kinder statt, die den Nachwuchs spielerisch an die Musik von Johann Strauss heranführen. Zudem werden zwischen 14 und 17 Uhr Kutschfahrten durch die Innenstadt angeboten. (mz)