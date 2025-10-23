Mindelheimer Firma Grob plant Kurzarbeit

Die Mindelheimer Grob-Werke planen, in den nächsten Wochen für einen Teil der Belegschaft Kurzarbeit einzuführen. Das bestätigten Aufsichtsratsvorsitzender Christian Grob und Geschäftsführer German Wankmiller in einem Gespräch mit unserer Redaktion, in dem sie auch Details über die geplante Maßnahmen nannten.

Bereits im Juli dieses Jahres war ein Teil der Grob-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in Kurzarbeit gegangen. Diese war dann im Sommer ausgesetzt worden. Nun will die Firma erneut einen Teil der Belegschaft in Mindelheim in Kurzarbeit schicken, und zwar in den Monaten November und Dezember, wie Geschäftsführer German Wankmiller erklärte. Die Details dazu würden gerade noch erarbeitet, so Christian Grob.

Nicht die ganze Firma Grob in Mindelheim soll in Kurzarbeit gehen

Geplant ist laut Wankmiller, dass nicht der ganze Betrieb in Mindelheim in Kurzarbeit geht. Dem Geschäftsführer zufolge treffe es vor allem den administrativen Bereich, die Produktion solle weiterlaufen. Etwa ein Viertel der Belegschaft ist laut Wankmiller von der Kurzarbeit betroffen. Dabei wird die Arbeitszeit eines Arbeitnehmers reduziert, ebenso das Gehalt, was jedoch teilweise durch das staatliche Kurzarbeitergeld ausgeglichen wird.

60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns übernimmt im Fall der Kurzarbeit die Arbeitsagentur bei kinderlosen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 67 Prozent bei Eltern. Kurzarbeit ist ein Instrument, damit Unternehmen Arbeitsplätze auch in wirtschaftlich schwierigeren Phasen erhalten können, etwa, wenn geplante Aufträge verschoben oder storniert wurden oder wenn Material für die Produktion fehlt. Kurzarbeit kann flexibel eingesetzt und auch kurzfristig wieder beendet werden, sollte sich die Lage verbessern. Ist der Arbeitsausfall branchenüblich oder saisonbedingt, ist keine Kurzarbeit möglich.

Marktschwankungen sind Grund für die Kurzarbeit bei Grob in Mindelheim

Grob nutzt das Instrument der Kurzarbeit nicht zum ersten Mal. Auch während und nach der Corona-Krise herrschte in Teilen des Betriebs Kurzarbeit. Als Grund für die aktuelle Maßnahme führt German Wankmiller „enorme Marktschwankungen“ auf. Bereits im Frühjahr dieses Jahres hat die Maschinenbaufirma, die seit Jahren immer stärker im Bereich der E-Mobilität aktiv ist, einen „Seitwärtstrend“ vermeldet. Man erlebe einen „großen Umbruch in der Automobilwelt, aber auch außerhalb“, fasste Wankmiller die Lage damals zusammen. Weltweit beeinflussen zahlreiche Faktoren das Geschäft von Grob, vom Ukraine-Krieg bis hin zu Zöllen; dazu kommt eine grundsätzliche Unsicherheit auf dem Markt, die in vielen Betrieben zu einer gewissen Investitionszurückhaltung führt.