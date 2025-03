Grob liefert klares Bekenntnis: Elektrofahrzeuge sind die Zukunft

Das Interesse an E-Autos ist in Deutschland zurückgegangen. Der Autoindustrie geht es schlecht. Arbeitsplätze sind in Gefahr. Doch in dieser Branche gibt es auch Mutmacher, die zuversichtlich in die Zukunft schauen. Zum Beispiel im Allgäu: Die Firma Grob aus Mindelheim ist mit 6050 Mitarbeitern im Stammwerk einer der größten Arbeitgeber in der Region. Viele Menschen aus dem gesamten Allgäu haben dort ihren Job. Und mehr als 70 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet das Unternehmen im Zusammenhang mit Elektroantrieben.

Andreas Berger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis