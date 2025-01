Parkhaus in Flammen: Großbrand in Bad Wörishofens Innenstadt

In Bad Wörishofen ist kurz vor 19 Uhr ein Großbrand ausgebrochen. Das Parkhaus am Bahnhof steht in Flammen, über der Stadt steht eine weithin sichtbare Rauchsäule. Derzeit läuft ein Großeinsatz der Rettungskräfte.

Die Katastrophen-Warnapp Nina hat mittlerweile eine Warnung vor Rauchgasen auf die Handys der Menschen geschickt. Die Menschen sollen Fenster und Türen geschlossen halten, Hauslüftungen sollten ausgeschaltet werden. Gesundheitliche Beeinträchtigungen könnten nicht ausgeschlossen werden, heißt es.

Icon Galerie 10 Bilder In Bad Wörishofens Innenstadt brach am Abend des 10. Januar ein Feuer aus. Ein Großeinsatz war die Folge.

Die Fenster zu schließen, sei ratsam, teilte auch die Feuerwehr mit, denn die Rauchsäule könne nicht nach oben abziehen. Stattdessen werde sie derzeit in Richtung Norden der Stadt gedrückt.

Warum es im Parkhaus in Bad Wörishofen brennt, ist unklar

Die Brandursache sei derzeit völlig unbekannt, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Das Feuer sei um 18.18 Uhr gemeldet worden. Die Feuerwehr ist nach Angaben eines Sprechers derzeit mit rund 150 Einsatzkräften vor Ort, viele umliegende Feuerwehren sind nach Bad Wörishofen geeilt, um zu helfen.

Icon Vergrößern In Bad Wörishofen kämpfen Feuerwehren aus mehreren Orten gegen die Flammen im Parkhaus am Bahnhof. Foto: Markus Heinrich Icon Schließen Schließen In Bad Wörishofen kämpfen Feuerwehren aus mehreren Orten gegen die Flammen im Parkhaus am Bahnhof. Foto: Markus Heinrich

Derzeit gebe es den Verdacht, dass ein Auto in dem Parkhaus Feuer gefangen habe und die Flammen dann auf den Dachstuhl des Parkhauses übergriffen. Auch andere Autos in dem Parkhaus gerieten in Brand. Unklar sei derzeit, ob auch Elektroautos in dem Parkhaus sind. Das Feuer sei so stark, dass die Feuerwehrleute nicht ins Innere des Parkhauses konnten, das ist derzeit noch zu gefährlich, berichtete der Sprecher. Zum jetzigen Stand um 19.35 Uhr gebe es keine Verletzten. Der Einsatz werde voraussichtlich bis in die Morgenstunden dauern.

Großbrand Keine heiße Spur zum Brandstifter Anika Zidar Icon Favorit Icon Favorit speichern

Es ist nicht der erste Großbrand im Parkhaus am Bahnhof. Schon im Mai 2016 stand das Gebäude in Flammen. Damals suchten die Ermittler nach einem Brandstifter.

Icon Vergrößern Über Bad Wörishofen hängt eine Rauchsäule, die derzeit nach Norden gedrückt wird. Foto: Heinrich Icon Schließen Schließen Über Bad Wörishofen hängt eine Rauchsäule, die derzeit nach Norden gedrückt wird. Foto: Heinrich

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.