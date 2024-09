Zwei Feuer in Bad Wörishofen und die Frage nach der Ursache

Ein Großbrand hat im August eine Lagerhalle in Untergammenried vernichtet, ebenfalls im August hat jemand Feuer in der Wallfahrtskirche Dorschhausen gelegt. Dort blieb es glücklicherweise bei geringeren Sachschänden. Die Polizei arbeitet in beiden Fällen daran, die Ursachen für die Brände zu finden. In Untergammenried zeigt sich nun, dass der Schaden deutlich höher ist als ohnehin schon befürchtet.

