Großprojekt Dorfstraße Stockheim: Startschuss für mehr Lebensqualität im Dorf

In Stockheim rollen die Bagger an. Am Freitag, 4. Juli, geht es los mit der Umsetzung des Bauprojekts Mittelabschnitt Dorfstraße Stockheim. Um 10.30 Uhr findet beim Pfarrhof der Spatenstich für das Großprojekt statt, zu dem auch örtliche Politiker und Abgeordnete ihr Kommen zugesagt haben.

Bürgermeister Stefan Welzel teilte am Mittwochnachmittag mit, dass der Mittelabschnitt nach jetzigem Planungsstand zwischen der nördlichen Einmündung der Kreisstraße und dem Stockheimer Landmarkt in zwei Teilen umgesetzt werden wird.

Die Bauarbeiten starten im nördlichen Bereich der Dorfstraße

Zunächst starten die Arbeiten im nördlichen Bereich bis zum Kreuzungsbereich bei der Pfarrkirche St. Michael. In 2026 gehen die Arbeiten dann nach Süden weiter. Das von der EU geförderte Projekt habe einen straffen Zeitplan einzuhalten. „Es wird nicht nur ein Straßengestaltungsprojekt, sondern auch die angrenzenden Bereiche und Plätze werden deutlich aufgewertet“, so Welzel.

Ein besonderes Augenmerk erhalten demnach der Spielplatz und Garten vor dem Pfarrhof, der mehr Aufenthaltsqualität bekommen werde. „Das Ganze erfolgt in enger Abstimmung mit dem Amt für ländliche Entwicklung in Krumbach.“ Die Dorfgemeinschaft war in mehreren Informationsrunden, Workshops und Ortsbegehungen eingebunden. (mz)