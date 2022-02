Schulbus prallt auf der B16 bei Großried gegen einen Baum

Plus Ein Schulbus hat in der Nähe von Bad Wörishofen einen Baum gerammt. Die Fahrerin wurde eingeklemmt. Die B16 war für fast drei Stunden gesperrt.

Auf der B16 zwischen Großried und Lauchdorf hat ein Schulbus am Dienstagnachmittag einen Baum gerammt. Die 25-jährige Fahrerin wurde eingeklemmt und musste befreit werden.