Grüne setzen erste Akzente für die Kommunalwahl 2026

Nach der Bundestagswahl 2025 ist vor der Kommunalwahl 2026. Die Grünen in Bad Wörishofen stellten dazu erste Weichen. Deutliche Worte gab es dabei gegen den Stadtrat und gegen Bürgermeister Stefan Welzel (CSU). Die Vorwürfe reichten von Geheimbund bis Stillstand, was die anwesenden Stadträte so nicht stehen ließen. Eigentlich sollte es auch um die Frage gehen, wert kandidiert. Doch dann kam es anders.

