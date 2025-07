Er war ein Vorkämpfer für Integration

Günter Niesner, ein engagierter Fürsprecher für die Belange von Menschen mit Behinderungen, ist jetzt im Alter von 84 Jahren gestorben. Der Mindelheimer, der selbst auf einen Rollstuhl angewiesen war, hat sich über Jahrzehnte hinweg für Integration und Barrierefreiheit eingesetzt. Seiner Beharrlichkeit waren unter anderem behindertengerechte Parkplätze und Toiletten in Mindelheim und der Umgebung zu verdanken – und auch ein zunehmender Bewusstseinswandel hin zu mehr Verständnis für die Belange Behinderter.

Der Verstorbene gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Behinderten-Kontaktgruppe Mindelheim-Bad Wörishofen und war 22 Jahre lang ihr „Motor und Frontmann“. 2009 wurde er zu ihrem Ehrenvorsitzenden ernannt. Der Verein würdigt Niesner in seinem Nachruf als „außergewöhnliche Persönlichkeit“, die sich über alle Maßen für den Verein eingesetzt und sich mit diesem identifiziert habe.

Günter Nieser scheute sich auch nicht, mit Politikern Tacheles zu reden

Für seine zahlreichen Verdienste wurde Günter Niesner 2011 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Franz Josef Pschierer, der ihm damals in seiner Funktion als Wirtschaftsstaatssekretär den Orden überreichte, hob in seiner Laudatio Niesners soziale Ader und sein vorbildliches ehrenamtliches Engagement hervor. Wenn es sein musste, habe er Tacheles geredet – auch in Gesprächen mit Kommunalpolitikern. Daneben habe es Niesner verstanden, gute Kontakte zu zahlreichen Organisationen, Gruppen, Verbänden und Behörden zu knüpfen.

Über viele Jahre war der Verstorbene für Betroffene, Planer und Behörden ein kompetenter Ansprechpartner in Fragen des barrierefreien Bauens, gab Erfahrungen weiter und half, wo immer er konnte. Zudem organisierte er Ausflüge, Kurzreisen und behindertengerechte Freizeitangebote.

Der Trauergottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, 1. August, um 8.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Stephan in Mindelheim statt.