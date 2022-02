Satire: Architekturwettbewerb für neue Grob-Halle

Plus Mit Halle 15 wollen die Mindelheimer Grob-Werke gestalterisch ganz neue Wege gehen. Nur die Farbauswahl stellt die Geschäftsführung vor Probleme.

Die Bauarbeiten für Halle 14 haben kaum begonnen, da legen die Mindelheimer Grob-Werke bereits die nächsten Erweiterungspläne vor: In unmittelbarer Nachbarschaft soll Halle 15 entstehen. Allerdings will das Unternehmen bei der Gestaltung diesmal völlig neue Wege gehen.