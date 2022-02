Gumpiger Donnerstag

Satire: Montagsspaziergang wird zum Rosenmontagszug

Um Synergien zu nutzen, soll der nächste Montagsspaziergang in Mindelheim in Form eines Rosenmontagszugs stattfinden. Bei der Stadt macht man sich Hoffnungen auf närrisches Treiben vom Feinsten. Die Collage zeigt schon jetzt, wie es auf dem Marienplatz zugehen könnte.

Plus Durch Mindelheim soll der größte Rosenmontagsumzug in der Geschichte der Stadt ziehen – und zwar dank der Spaziergänger, die bereits seit Wochen dafür proben.

Von Coco Lores

Als bekannt wurde, dass der Gumpige Donnerstag in Mindelheim auch in diesem Jahr pandemiebedingt weitgehend ausfallen wird, war die Enttäuschung unter Faschingsfans groß. Immerhin hatten sie gerade erst verdaut, dass es auch mit der Verkleidung zum Frundsbergfest heuer nichts werden wird. Doch Mindelheim wäre nicht die Kreisstadt der guten Laune, hätte sie sich nicht längst eine Alternative einfallen lassen: Sie will den größten Rosenmontagsumzug ihrer Geschichte auf die Beine stellen, der zugleich ein Nachtumzug sein wird.

