Drei Tage Hallenfußball: die Turniertage der JFG Wertachtal

Drei Tage Fußball-Marathon mit sieben Turnieren stellte die JFG Wertachtal in der Bad Wörishofer Dreifachturnhalle auf die Beine. Das bedeutete, dass 46 Mannschaften mit annähernd 500 Jugendfußballern von den D- bis zu den B-Junioren am Start des Timeless-Planet-Cups waren. Neben dieser Firma lieferte HA Gastro-Event in der Therme zusätzliche finanzielle Unterstützung. Für das Führungstrio der JFG um Präsident Marian Argintaru, seinen Stellvertreter Jürgen Bertleff und Sportlichen Leiter Jürgen Hoffmann eine große Herausforderung, die sie zusammen mit einem großen Stab an meist jugendlichen Helfern in der Turnierleitung und Eltern bestens bewältigten.

Großes Lob verdienten jedoch auch die vier Jungschiedsrichter Niklas Lichtenberger, Samuel Greil-Correia, Moreno Cerneli und Silver Adefemiwa von der JFG, die drei Tage überwiegend in der Halle verbrachten. Das große Teilnehmerfeld reichte dabei vom oberen Allgäu bis in den nördlichen Teil des Ost- und Unterallgäus und von Memmingen bis nach Landsberg. Mit 16 Teams war allein Gastgeber JFG Wertachtal vertreten, aber auch Kottern, Kempten Mindelheim und Neugablonz waren mit mehreren Teams dabei.

Bei den B-Junioren war es besonders spannend

Besonders spannend ging es bei den B-Junioren zu, wo im Modus „jeder gegen jeden“ mit sechs Mannschaften gespielt wurde. Am Ende hatte der BSK Olympia Neugablonz mit 13 Punkten die Nase vorn, weil er sich nur ein Remis gegen die JFG Wertachtal erlaubte. Der Gastgeber wurde Zweiter, zwei Punkte vor dem TSV Mindelheim, gefolgt von der JFG Singoldtal, dem SV Mindelzell und der SG Unterrieden.

Icon Galerie 42 Bilder Am langen Dreikönigswochenende richtet die JFG Wertachtal an drei Tagen ihre Hallenfußballturniere in der Dreifachsporthalle in Bad Wörishofen aus.

Dramatisch ging es besonders für die beiden JFG-Teams bei den C-Junioren zu. Zunächst wähnte sich die zweite Mannschaft bereits im Halbfinale, ehe ein Tor des SV Steinheim in letzter Sekunde in der Gruppenphase diesen Traum platzen ließ. In dieses war zwar das andere JFG-Team eingezogen, scheiterte am Einzug ins Finale jedoch ebenfalls in letzter Sekunde durch ein Tor der JFG Ostallgäu Nord. Diese gewann schließlich auch das Finale gegen die SG Kammlach. Auf den weiteren Plätzen folgte der SV Steinheim vor den beiden Teams der Wertachtaler. Etwas enttäuschend der 7. und der 8. Platz der nominell höher eingestuften TSV Kottern und TSV Mindelheim.

Der FC Kempten siegt bei den D1-Junioren

Von den Vereinen her am hochwertigsten besetzt präsentierten sich die D1-Junioren. Mit dem TSV Mindelheim, dem TSV Kottern und dem FC Kempten waren gleich drei BOL-Teams am Start. Hier stach das Finale zwischen dem TSV Mindelheim und dem FC Kempten hervor. Der FC Kempten siegte hier mit 3:1 im Siebenmeter-Schießen, nachdem das Endspiel torlos geblieben war. Einen ebenso hervorragenden wie überraschenden dritten Platz belegte die SG Breitenbrunn vor Neugablonz und Kottern. Die beiden Teams der Gastgeber landeten auf den Rängen sechs und sieben vor der JFG Singoldtal.

Icon Vergrößern Was gibt es Schöneres, als über ein Tor zu jubeln? Foto: Andreas Lenuweit Icon Schließen Schließen Was gibt es Schöneres, als über ein Tor zu jubeln? Foto: Andreas Lenuweit

Ansehnlichen Fußball zeigten jedoch auch die sogenannten zweiten Mannschaften. Das C2-Turnier sah am Ende die JFG Günztal vor der JFG Kronburg und dem TSV Legau vorn. Die beiden Gastgeber-Mannschaften belegten hier die Plätze sechs und sieben. Das D2-Turnier gewann der SV Steinheim vor den beiden Wertachtaler Mannschaften, gefolgt von Jahn Landsberg, dem TSV Kottern, dem TSV Mindelheim, der JFG Singoldtal und der SG Breitenbrunn. Die Wertachtaler waren zwar ins Finale eingezogen, unterlagen hier aber deutlich mit 0:5 dem SV Steinheim, während die JFG Wertachtal II das kleine Finale gegen Jahn Landsberg gewann.

Icon Vergrößern Der Fußballnachwuchs der JFG Wertachtal (blaue Trikots) und des TSV Mindelheim (gelb-schwarze Trikots) zeigte sein Können in der Halle. Foto: Andreas Lenuweit Icon Schließen Schließen Der Fußballnachwuchs der JFG Wertachtal (blaue Trikots) und des TSV Mindelheim (gelb-schwarze Trikots) zeigte sein Können in der Halle. Foto: Andreas Lenuweit

Schließlich standen noch zwei weitere D-Turniere der D-Nord und der D-Süd/West auf dem Plan. Der TV Waal zeigte sich hier am stabilsten und gewann vor dem SC Lindenberg und der JFG Wertachtal „Nord Blau“. Auf dem siebten Platz landete der TSV Mindelheim vor Wertachtal „Nord Weiß“. Einen Doppelsieg landeten die beiden Wertachtaler Mannschaften beim D-Turnier Süd/West vor dem SV Mattsies und der JFG Mühlbachtal. Der TSV Mindelheim nahm hier mit seiner E1-Mannschaft teil und kam immerhin auf den fünften Rang im Achterfeld, das das dritte Wertachtaler Team auf Rang acht abschloss.