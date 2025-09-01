Vom Kellerbetrieb zur Pralinen-Manufaktur: Hallingers stellt in Bad Wörishofen 2500 Produkte her

Dort, wo vormals die Firma Nussbaum Metallverarbeitung im Bad Wörishofer Gewerbegebiet ansässig war, ist vor knapp zwei Jahren das Unternehmen Hallingers Genuss Manufaktur eingezogen. Aus kleinsten Anfängen im eigenen Haus in Landsberg hat sich dieser typische Familienbetrieb seit 2011 zu einem großen Unternehmen entwickelt. In Bad Wörishofen wächst der Betrieb über sich hinaus. 5000 Pakete mit Leckerbisse werden pro Tag verschickt.

