Hamburg/Lautrach

vor 19 Min.

Unterallgäuer Brücke steht auch im Miniatur-Wunderland in Hamburg

Ein Modell der historischen Eisenbahnbrücke bei Lautrach ist im Miniaturwunderland in Hamburg zu finden.

Plus Eine Kopie der Eisenbahnbrücke bei Lautrach steht neben Eiffelturm und Neuschwanstein.

Von Kurt Kraus

Las Vegas, Venedig, die Schweizer Berge oder Schloss Neuschwanstein – und mitten drin die historische Eisenbahnbrücke bei Lautrach. Wo gibt’s denn so was? Unser freier Mitarbeiter Kurt Kraus hat sie bei einem Besuch im Miniatur-Wunderland in Hamburg entdeckt.

