Ein überraschender Fund in Bad Wörishofens Nachbarschaft

Ginsterkatzen gehören zur Familie der Schleichkatzen und leben heute vor allem in Afrika, teils aber auch in Asien und Europa. Die fossile Art Semigenetta sansaniensis aus der Hammerschmiede ähnelt der Ginsterkatze. Das Foto entstand in der Wildtierstation Hamburg/Schleswig-Holstein bei Elmshorn.

Foto: Georg Wendt, dpa