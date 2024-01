Die Mindelheimer Handballer unterliegen dem Tabellenführer

Die Mindelheimer Bezirksliga-Handballer haben gegen den TSV Sonthofen das Nachsehen und bleiben Letzter. Die Damen machen es dagegen besser.

Mindelheims Trainer Marius Wurm hatte es vor dem Spiel schon angedeutet. Gegen den TSV Sonthofen, Tabellenführer der Bezirksliga, werde es wohl eher nichts mit einem Heimsieg. "Erst danach kommen die Spiele, in denen wir punkten müssen", sagte Wurm.

Am Ende sollte er Recht behalten, allerdings bewies vor allem die Mindelheimer Offensive, dass sie auch einem Topteam wehtun kann. Die Mindelheimer Frauen waren zuvor schon als klare Sieger aus der Halle gegangen und bleiben Tabellenführer Immenstadt auf den Fersen.

Bezirksliga, Männer Mit zwei verwandelten Siebenmetern startete der TSV Mindelheim in die Partie gegen den Tabellenführer der Bezirksliga. Doch nur knapp drei Minuten später lagen die Mindelheimer schon mit 2:5 zurück. Der TSV Sonthofen legte immer mal wieder einen kleinen Zwischenspurt ein, wenn das Schlusslicht der Liga etwas heranzukommen schien.

So führten die Gäste etwa mit 8:3, ehe sich die Mindelheimer auf 6:8 heranarbeiteten. Dann zogen die Gäste das Tempo wieder an - und prompt stand es 6:11. Bis zur Pause hatten sich die Sonthofener so eine 19:11-Führung herausgespielt. Diese Acht-Tore-Führung behielten die Gäste dann auch im zweiten Durchgang bis zum Schluss. Letztlich gewann der TSV Sonthofen mit 38:30 gegen den TSV Mindelheim. Dem bleibt als Trost, dass es gegen ein Topteam wie Sonthofen immerhin zu 30 Toren reichte. Beste Werfer auf Mindelheimer Seite waren Marius Wurm mit acht und Markus Kinlock mit sieben Toren.

TSV Mindelheim: Dumler, Lieb (beide Tor), Schories (2), Wurm (8/4), Leinich, Kinlock (7/2), Kühl (2), Gaum (4), Braun (2), Görlt (5). (axe)

Bezirksliga, Frauen Gegen das Schlusslicht TSV Oberstaufen wollten die Mindelheimerinnen von Beginn an keine Zweifel an einem deutlichen Heimsieg aufkommen lassen. Das gelang den TSV-Damen auch. Besonders die offensive 3:3-Deckung ermöglichte den Mindelheimerinnen immer wieder schöne Gegenstöße, die auch verwandelt wurde. So stand es in den Anfangsminuten bereits 6:1 für das Heimteam. Oberstaufen wurde durch das starke Spiel der Mindelheimer Damen gezwungen, in der fünften Minute bereits ihre Auszeit zu nehmen. Doch auch im Anschluss daran lief bei den Gästen nicht viel zusammen.

Stattdessen baute der TSV Mindelheim durch schnelle Tempogegenstöße und gute Zusammenspiele den Vorsprung bis zur Pause auf 19:8 aus. In der Halbzeit appellierte Trainer Jan Krausko an die Mannschaft, konzentriert zu bleiben und das Tempo hochzuhalten. Dies konnten die TSV-Damen durch schnelle Abschlüsse gut umsetzen. Ebenso ließen die Torhüterinnen den Gegnern keinen Spielraum, sodass die Mindelheimer Damen am Ende einen verdienten 37:15-Sieg feierten.

TSV Mindelheim: Lang, Kinberger (beide Tor), Möhrle (4), Holdenried (4), Deigendesch (5), Breuninger (8), Kreuzer (1), Hörmann (2), Moser (3), Hofmann (10), Twachtmann, Scharpf, Spies. (haba)