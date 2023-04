Handballer des TSV Mindelheim feiern einen wichtigen Sieg

Die Voraussetzungen waren nicht die besten. Dennoch machen die Handballer des TSV Mindelheim einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Große Erleichterung herrschte am Samstagabend bei den Handballern des TSV Mindelheim. In der zum Endspiel um den Klassenerhalt ausgerufenen Partie gegen den TSV Gilching II sollte unbedingt ein Heimsieg her.

Die Voraussetzungen dafür waren jedoch alles andere als gut. Zum einen sprachen die jüngsten Ergebnisse (zwei Niederlagen gegen den TV Waltenhofen und die SG Biessenhofen-Marktoberdorf) nicht gerade für großes Selbstbewusstsein. Zum anderen musste Trainer Jan Krausko auf drei wichtige Akteure verzichten: Torgarant Florian Gaum fehlte ebenso wie Manuel Gollmitzer und Christian Kühl.

Routiniers der zweiten Mindelheimer Mannschaft springen ein

Dennoch hielten die Mindelheimer dem Druck stand und gewannen das direkte Duell um den Klassenerhalt gegen den Tabellennachbarn vom TSV Gilching II letztlich verdient mit 22:19. Die Ausfälle kompensierte Trainer Jan Krausko mit routinierten Kräften der Mindelheimer Reserve.

Vom Anpfiff weg zeigten die Hausherren eine engagierte Leistung und konnten sich auf eine gut sortierte Defensive verlassen. In der ersten Viertelstunde ließ der TSV Mindelheim gerade einmal drei Gegentreffer zu und führte mit 6:3. In der Folge vergab die Krausko-Truppe jedoch zu viele klare Torchancen und verpasste es, die Führung weiter auszubauen. Bis zum Halbzeitpfiff sollte es aber noch schlimmer kommen. Durch drei schnelle Treffer in Serie stellten die Gäste den Spielstand völlig auf den Kopf und gingen mit einer 12:11-Führung in die Pause.

Der TSV Mindelheim vergibt zu viele Chancen

Die Halbzeitansprache Krauskos schien jedoch Wirkung gezeigt zu haben, denn nach Wiederbeginn drehten die Mindelheimer mit drei Toren binnen vier Minuten die Partie wieder und lagen mit 14:12 in Führung. Mindelheim war nun klar am Drücker. Begünstigt durch gleichzeitige Zeitstrafen gegen die Routiniers Johannes Heimpel und Alexander Weikmann kamen die Gäste dennoch in doppelter Überzahl zum etwas schmeichelhaften 16:16-Ausgleich (44.).

Zurück bei nummerischer Gleichzahl stabilisierte sich der Mindelheimer Abwehrblock zusehends und schien für die Münchner Vorstädter bis zum Ende als schier unüberwindbar. Gerade einmal noch drei Gegentreffer musste der TSV Mindelheim bis zum Schlusspfiff hinnehmen. Einzig eine absolut nicht zufriedenstellende Chancenverwertung hielt die Partie weiter spannend.

Doch auch so gewann der TSV Mindelheim am Ende verdient mit 22:19 und holte sich im Kampf um den vorzeitigen Klassenerhalt zwei enorm wichtige Punkte. Bester Mindelheimer Torschütze war einmal mehr Spielmacher Marius Wurm mit sechs Treffern. (haba)

TSV Mindelheim Dumler, Lieb (beide Tor); Hörmann V., Moser (1), Amenda (4), Gollmitzer J. (5), Kinlock (1), Kühl, Hörmann J. (3), Braun, Weikmann, Wurm (6), Heimpel (2).