Mindelheimer Herren rutschen auf den letzten Platz

Es war ein spannendes Spiel, das die Handballer des TSV Mindelheim in Pullach ablieferten. Jedoch ohne Erfolg. Besser machten es die Mindelheimer Frauen.

Die Handballer des TSV Mindelheim kommen nicht in Tritt. Nachdem am vergangenen Wochenende die Partie gegen den TSV Gilching wegen der starken Schneefälle abgesagt wurde, stand diesmal die Auswärtspartie beim TSV Pullach an. Gegen den Tabellenfünften hielten die Mindelheimer zwar gut mit, mussten sich am Ende aber geschlagen geben und rutschten damit auf den letzten Platz in der Bezirksliga ab. Zumindest einen Punkt ergatterten die Mindelheimer Frauen im Heimspiel gegen den TV Memmingen.

Bezirksliga, Männer Die Partie in Pullach begann vielversprechend für den TSV Mindelheim, der gut in das Spiel startete. Die Abwehr stand stabil und der Positionsangriff der Gastgeber fand keine Durchschlagskraft. Jedoch verpassten es die Mindelheimer, sich ein kleines Polster herauszuspielen, indem sie reihenweise klare Chancen ungenutzt ließen.

Bis zur 15. Minute blieb das Spiel ausgeglichen (8:8). Doch dann änderte der SV Pullach seine Strategie und stellte auf eine offensive Verteidigung um. Der Mindelheimer Angriff fand kein Mittel gegen diese neue Abwehrformation und in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit gelang dem TSV Mindelheim kein Tor mehr. Der Halbzeitstand lautete 14:8 zugunsten des SV Pullach.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit fand der TSV Mindelheim nicht in das Spiel. Die offensive Abwehr des SV Pullach stellte weiterhin eine nur schwer überwindbare Hürde dar, und viele technische Fehler im Angriffsspiel der Mindelheimer führten zu leichten Gegenstoßtoren für die Gastgeber. Trotz aller Bemühungen konnte die Tor-Ausbeute nicht erhöht werden und die technischen Fehler blieben bestehen. Am Ende setzte sich der SV Pullach mit einem Endstand von 28:23 durch.

Der TSV Mindelheim steht damit zur Halbzeit der laufenden Spielzeit auf dem letzten Platz der Bezirksliga. Es besteht allerdings durchaus Potenzial auf mehr Siege – wenn die Fehlerquote reduziert und die Abschlussquote verbessert werden kann.

TSV Mindelheim Dumler, Lieb (beide Tor), Wurm (7); Amenda (3); Schories; Kinlock; Kühl (4); Gaum (6); Hörmann (1) Braun; Twachtmann (2)





Bezirksliga, Frauen Nach längerer Spielpause traten die Mindelheimer Handballerinnen zuhause gegen den TV Memmingen an. Weitere Ausfällen ließen den Kader weiter schrumpfen. Deswegen bat Trainer Jan Krausko die "pensionierten" Spielerinnen Bernadette Moser und Andrea Deigendesch um Unterstützung. Schließlich war das Ziel für das Unterallgäu-Derby klar umrissen: Mit einem Sieg und zwei Punkten wollte der TSV Mindelheim in der Tabelle an den Memmingerinnen vorbeiziehen.

Das Spiel begann sehr zäh, nach fünf Minuten lagen die Mindelheimerinnen mit 1:4 hinten. Die Damen des TV Memmingen schalteten schnell um und spielten den Ball zügig nach vorn. Die Mindelheimerinnen mussten ihr Tempo im Rückzug somit erhöhen. Das Spiel war von da an sehr ausgeglichen, immer mit einer Drei-Tore-Führung für Memmingen. Somit ging es mit einem 10:13-Rückstand in die Halbzeitpause.

Trainer Jan Krausko forderte mehr Bewegung und Druck im Angriff. Das setzte seine Mannschaft zu Beginn der zweiten Halbzeit um und sorgte so für mehr Lücken und leichtere Tore. Eine echte Aufholjagd aber begann erst, nachdem Andrea Holdenried ab der 39. Minute drei Tore in Folge warf. In der 45. Minute erzielte Bernadette Moser den Ausgleichstreffer. Der TSV Mindelheim stand nun viel besser in der Abwehr und konnte sechs Tore in Folge ohne Gegentreffer erzielen (20:18).

Das Spiel war gedreht, doch in der 48. Minute kassierten die Mindelheimerinnen drei Zwei-Minuten-Strafen, was permanente Unterzahl bedeutete. Die restliche Spielzeit war geprägt von Sieben-Meter-Toren der Memmingerinnen. Der Spielstand wechselte nun kontinuierlich zwischen Unentschieden und einer Ein-Tore-Führung der Gäste. In der 60. Minute war es abermals Bernadette Moser, die den Ausgleichstreffer zum 26:26 erzielte.

TSV Mindelheim Lang, Moser (7), Möhrle (4), Holdenried (7/1), Breuninger (3), Deigendesch (1), Kienberger, Hofmann (4/2), Kreuzer, Scharpf.