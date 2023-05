TSV Mindelheim beendet Saison mit Niederlage

Der TSV Mindelheim beendet eine durchwachsene Saison mit einer Niederlage. Nun geht es an die Planungen für die neue Bezirksliga-Spielzeit.

Eine schwache zweite Spielhälfte kostete der ersten Herrenmannschaft des TSV Mindelheim ein glückliches Saisonende. Mit 28:31 unterlagen die Mindelheimer im letzten Saisonspiel dem Tabellendritten aus Weilheim.

Damit belegt die Mannschaft von Trainer Jan Krausko die Bezirksligasaison auf Rang sieben.

Abschied nach über 40 Jahren: Christian Schielle ist eine Handball-Institution

Vor Anpfiff wurde es in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs emotional: Abteilungsleiter Thomas Vogt würdigte die Verdienste von Christian Schielle, der über 40 Jahre in verschiedensten Positionen für seinen TSV Mindelheim aktiv war und sogar symbolisch beim letzten Saisonspiel für wenige Spielminuten zum Einsatz kam.

Ins Spiel startete der TSV Mindelheim, wie bereits beim vergangenen Heimspiel gegen Gilching, verheißungsvoll gegen die favorisierten Weilheimer. Die Abwehr, bisher das Sorgenkind der Saison, stand sattelfest und ließ in der ersten Spielhälfte nur elf Gegentreffer zu. Einziger Wermutstropfen war eine äußerst enttäuschende Chancenverwertung. "Wir hätten eigentlich mit einer verdienten Führung in die Halbzeitpause gehen müssen", so Mindelheims Trainer Jan Krausko.

Mindelheimer lassen zu viele Chancen aus

Beim Stand von 11:11 wechselten die Teams die Seiten. In Hälfte zwei erst mal das gleiche Bild: Beide Mannschaften lieferten sich ein Spiel auf Augenhöhe, wobei weiterhin die Abwehrreihen im Fokus standen. Ab der 44. Spielminute wandte sich das Blatt zugunsten der Oberbayern. Erneut ließen die Frundsbergstädter reihenweise beste Tormöglichkeiten ungenutzt.

Die Gäste hatten nun die richtige Antwort parat und zogen innerhalb weniger Minuten auf 21:26 (51.) davon. Mindelheim war sichtlich gefrustet und kam nicht mehr so richtig in die Spur. Mit fünf schnellen Treffern in Serie zeigten die Hausherren bis zum Schlusspfiff zumindest Moral und betrieben ihrerseits etwas Ergebniskosmetik. Am Ende gewannen die Gäste letztlich verdient mit 28:31 und entführten beide Zähler aus der Dreifachturnhalle.

Der Klassenerhalt war schon vor dem Spiel gesichert

Bester Torschütze auf Mindelheims Seite war einmal mehr Marius Wurm mit zwölf Treffern. Der Klassenerhalt war bereits vor der Partie gesichert und so ließen Spieler und Zuschauer im Anschluss die Saison bei Speis und Trank ausklingen. "Wir hatten uns vor der Saison letztlich mehr ausgerechnet als den siebten Tabellenrang. Nun gilt es aber, nach vorne zu blicken und für die kommende Saison zu planen", resümierte Trainer Jan Krausko kurz nach Abpfiff die Saison.

Wie der Kader und auch die Trainerposition für die nächste Saison aussehen wird, ist indessen noch nicht klar. Mit einigen potenziellen Neuzugängen sollte jedoch zu rechnen sein. (haba)

TSV Mindelheim: Dumler, Lieb (beide Tor); Hörmann V. (1), Moser (2), Amenda (1), Gollmitzer J. (4), Kinlock, Kühl, Gaum F. (6), Wurm (12), Heimpel, Weikmann (2), Schielle.