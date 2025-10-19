Mann stiehlt Handy – und wird dann auch noch aggressiv

In der Nacht auf Samstag ist es in einer Unterkunft in der Fidel-Kreuzer-Straße in Bad Wörishofen zu einem Diebstahl gekommen. Wie die Polizei berichtet, meldete ein 44-Jähriger, dass sein Handy gestohlen wurde. Er erstattete Anzeige und die Polizei konnte den Tatverdächtigen kurz darauf in der Unterkunft ausfindig machen.

Gegen den mutmaßlichen Handy-Dieb wird nun ermittelt

Bei dem stark alkoholisierten 41-Jährigen fanden die Beamten dann auch das entwendete Mobiltelefon. Zuvor hatte der Mann in der Unterkunft randaliert und unter anderem eine Türe beschädigt. Der 41-Jährige war aggressiv und höchst unkooperativ, weshalb ihn mehrere Beamte am Ende fesselten. Schließlich wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Sachbeschädigung eingeleitet.