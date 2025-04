So stehen Schulen im Unterallgäu zu einem Handyverbot

Sollten Handys auch in Deutschlands Schulen verboten werden? Diese Frage wird gerade nicht nur in Lehrerzimmern und auf Pausenhöfen hitzig diskutiert, auch die Politik setzt sich damit auseinander. Kürzlich machten die Kultusminister aus Hessen und Baden-Württemberg Vorstöße in Richtung eines generellen Handyverbots, wie es bereits in Nachbarländern wie Dänemark und Österreich beschlossen ist. Bayern will bislang kein solches Verbot und die Umsetzung bei den Schulen belassen. Im Unterallgäu gehen die Meinungen auseinander: Während an einigen Schulen das Handy bereits weggesperrt wird, halten andere nichts von einem Verbot.

Sina-Lara Nachtrub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Handyverbot Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Unterallgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis