Hartenthal

vor 33 Min.

Protest in Hartenthal gegen den Mobilfunkmast beim Spielplatz

Ein Protestplakat weist darauf hin, was man in Hartenthal von der Entscheidung zum Funkturm hält.

Plus In Hartenthal bei Bad Wörishofen regt sich Widerstand. Es geht um einen Funkturm, der Baisweil versorgen soll.

Von Markus Heinrich

In Hartenthal formiert sich Protest gegen einen Sendemast. Der Funkturm wird in der Nähe eines beliebten Spielplatzes entstehen.

Am Waldrand bei Hartenthal, einem der beliebtesten Ausflugsziele in Bad Wörishofen, steht jetzt ein großes Plakat in einem Feld. "Naturspielplatz schützen, Erholungswald soll bleiben", steht darauf zu lesen. Außerdem: "Inakzeptable Funkrichtung über Hartenthal nach Baisweil" und die Forderung "neuer Standort".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen