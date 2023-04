Hasberg

Als vier Buben beim Herumspielen an einem Wehrmacht-Panzer starben

Oskar Hampp weiß noch genau, wo der Panzer stand. Dieser Standort hat sich mit den Ereignissen in seinen Kopf gebrannt.

Plus Vor 78 Jahren passiert in Hasberg eine Tragödie: Beim Hantieren an einem liegengebliebenen Panzer sterben vier Buben. Drei aus der Clique bewahrt der Schutzengel.

Seit dem Ukraine-Krieg diskutiert Deutschland wieder über Panzer. "Im Vergleich zu diesen neuen Leopard-2-Panzern kommen einem die alten schon eher klein vor", sagt Oskar Hampp aus Hasberg. Als er ein kleiner Junge war, hat der heute 84-Jährige regelmäßig an einem Panzer der deutschen Wehrmacht gespielt, der vor Hasberg liegengeblieben war. Dem Unglück, das dort passiert ist und bei dem vier Buben ums Leben kamen, entging er nur durch Zufall.

Auch der 85-jährige Hasberger Michael Wiblishauser erinnert sich an diese Zeit, als der Panzer vor Hasbergs Ortseingang Richtung Kirchheim stand: "Das war zum Kriegsende 1945. Ein paar deutsche Soldaten sind aus ihrem Panzer geflüchtet, als sie keine andere Chance mehr sahen." Sie wären sonst von den Amerikanern entweder gefangen oder erschossen worden, meint er.

