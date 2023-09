Dicken Fisch an der Angel und dann kommt die Polizei

Ohne Genehmigung zog ein Mann einen Zehn-Kilo-Karpfen aus einem privaten Weiher und bekommt dafür eine Anzeige.

Polizeibeamte aus Mindelheim wurden am Sonntag nach Hasberg gerufen, weil dort an einem Privatweiher jemand angelte. Die Polizisten trafen auf einen 42-Jährigen ohne Angelschein und seinen Sohn. Der Mann hatte bereits großes Anglerglück gehabt, denn in seinem Eimer fanden die Polizisten einen etwa zehn Kilogramm schweren Karpfen. Gegen den Mann wird jetzt ein Verfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 60 Euro. (mz)