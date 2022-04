Die Drillinge Jonas, Elias und Niklas Wiest aus Hasberg werden 18

Kinder, wie die Zeit vergeht: Vor 18 Jahren wogen sie 2450, 1975 und 2050 Gramm - heute werden sie volljährig und sind gestandene Männer.

„Kinder sind ein Segen Gottes“, sagt ein altes Sprichwort. Mehrere Kinder bereichern das Familienleben. Aber wenn sich auf einmal gleich dreifacher Nachwuchs einstellt, kann es ganz schön anstrengend werden. Nicht anders erging es damals Ingrid und Jürgen Wiest aus Hasberg, als am 1. April 2004 Jonas (2450 Gramm), Elias (1975 Gramm) und Niklas (2050 Gramm) in München zur Welt kamen.

Heute sind die Drillinge aus Hasberg gestandene Mannsbilder

Nach einiger Zeit hatte sich bei der Betreuung der kerngesunden Buben aber Routine eingestellt und der Tagesablauf verlief in geordneten Bahnen, auch wenn die drei einmal gleichzeitig nach ihren Eltern verlangten. Zudem gab es auch noch den zwei Jahre älteren Bruder Sebastian zu versorgen, im kleinen Bild hinten zu sehen, als die Drillinge ein Jahr alt waren.

Kinder, wie die Zeit vergeht: Die Hasberger Drillinge Jonas, Elias und Niklas werden am 1. April volljährig. Foto: Karl Kleiber

Nun sind die Jahre vergangen und aus den kleinen Buben sind stattliche Mannsbilder geworden –Jonas misst über 1,90 Meter – und feiern am heutigen Freitag im großen Familien- und Verwandtenkreis ihren 18. Geburtstag. Auch beruflich haben sich die Drillinge orientiert: Jonas ist bereits im zweiten Lehrjahr als Zimmermann, Elias wird Schreiner und Niklas absolviert derzeit in Ursberg ein Berufs-Vorbereitungsjahr und will dann in den Verkaufsbereich im Einzelhandel einsteigen. Natürlich wird auch mit ihren Freunden gefeiert, dazu haben die drei eigens ein kleines Festzelt aufgebaut.

Lesen Sie dazu auch