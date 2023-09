"HBz" kommt als halbes Duo nach Hasberg und sorgt für Stimmung

Beim Auftritt in Hasberg kommt nur ein DJ des bekannten Duos "HBz". Doch der sorgt auch alleine für prächtige Stimmung beim Jubiläumsfest der Schützen und Junggesellen.

Ein DJ-Duo besteht eigentlich aus zwei Personen. So auch das deutschlandweit bekannte und bei Youtube zig-millionenfach geklickte Duo "HBz". Nils Schedler und Niklas Brüsewitz gehören spätestens seit 2020 zu den bekanntesten Vertretern im Bereich der elektronischen Musik. Allerdings war in Hasberg nur einer von ihnen auf der Bühne.

Nils Schedler muss seinen Auftritt nämlich krankheitsbedingt absagen. Das ganze Konzert deswegen sausen zu lassen, kam für "HBz" aber nicht infrage. So war sein Kollege Niklas Brüsewitz im Hasberger Festzeit auf sich alleine gestellt. Bevor er auf die Bühne ans Mischpult ging, hatte bereits DJ K-Paul White schon einmal die Stimmung mit seinen Hits angeheizt. Nun also der Hauptact.

Als Niklas die Bühne betritt, tobt die Menge

Und der hielt, was er versprach: Als Niklas Brüsewitz die Bühne in Hasberg betritt, tobt die Menge. "HBz" sind unter den Jugendlichen sehr bekannt und eine der erfolgreichsten deutschen DJs zurzeit. Sie spielen auf Elektrofestivals wie dem Lollapalooza im Olympiastadion Berlin, dem Olé auf Schalke oder - in der Region - dem Ikarus-Festival in Memmingen. Dass "HBz" nach Hasberg zum Jubiläumswochenende des Schützenvereins Alpenrose und des Junggesellenvereins kommen, hielten einige für unmöglich.

26 Bilder DJ-Duo "HBz" sorgt in Hasberg für Stimmung Foto: Lara Klos

Doch gerade diese Feste machten Spaß, sagt Niklas Brüsewitz. Hier sei die Nähe zu den Fans noch intensiver als bei Festivals. Kein Wunder, dass die Karten nach kürzester Zeit schon komplett ausverkauft waren. Extra Busse fuhren von den umliegenden Dörfern die Fans nach Hasberg. Im Festzelt wollten dann auch alle vorn stehen und so nah wie möglich dabei sein.

Der DJ weiß, wie man sich in Hasberg Freunde macht

Während seines Auftrittes ruft Niklas in die Menge: „Ich glaube, ich habe mich heute verliebt in euch, Hasberg!“ Mit dem neuen Lied „Dorflove“ spricht er in Hasberg auch genau die richtigen Menschen an: Sie fühlen diese Liebe zum Dorf genauso, wie er und sein Kollege, die beide auf dem Land in Niedersachsen aufwuchsen.

Lichtershow und gezückte Smartphones: Der Auftritt von Niklas von "HBz" in Hasberg begeisterte die Jugend. Foto: Lara Klos

Nach seinem Auftritt geht Niklas direkt zu seinen Fans, um mit ihnen Bilder zu machen und ein wenig zu reden. „Diese Dorffeste sind einfach viel persönlicher. Es macht sehr viel Spaß, dann auch mal die Nähe zu den Fans haben zu können“, sagt er dabei und schließt ein Wiedersehen nicht aus.

Statt eines DJ-Duos kam nur einer: Niklas Brüsewitz von "HBz" heizte den Fans in Hasberg aber auch alleine ordentlich ein. Foto: Lara Klos

Gerne komme er wieder nach Hasberg, dann wieder vereint mit Kollege Nils, da er sich in dort gut aufgehoben und willkommen fühlt. „Man merkt, dass das eine Veranstaltung ist, bei der die ganze Dorfgemeinschaft hilft. Das macht solche Feste erst recht besonders“, erzählt der DJ aus Niedersachsen. "Denn wenn der Schweiß von der Decke tropft, weiß man, es ist alles richtig."