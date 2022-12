Hasberg

20:30 Uhr

Peter Sommer war 20 Jahre das Gesicht des Hasberger Vereinsheims

Peter Sommer (Mitte) freut sich über seine Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft in den Hasberger Vereinen. Um auch ein Andenken an seine lange Zeit mit nach Hause nehmen zu können, bekommt er von den Vorständen des Tischtennisclubs, des Musik- und des Schützenvereins Gabriele Strobel (MV), Martin Putz (TTC), Veronika Merk (MV), Selina Benisch (MV) und Florian Lutzenberger (SV) (v.l. im Bild) ein selbstgemaltes Bild des Vereinsheims.

Plus Mehr als 20 Jahre lang war Peter Sommer Geschäftsführer des Vereinsheims in Hasberg. Er hat in dieser Zeit so manche Kuriosität erlebt - etwa einen aufräumenden Bär.

Von Lara Klos

Eine Dorfgemeinschaft entsteht durch die richtigen Leute und deren Willen, sie zu beleben und aufrechtzuerhalten. In Hasberg ist Peter Sommer einer dieser Menschen, die sich für andere einsetzen. Mehr als 20 Jahre lang war er als Geschäftsführer der „Vereinsheim Betreiber GbR“ aktiv. In diesem Jahr wurde er dafür vom Markt Kirchheim mit der Bürgermedaille ausgezeichnet. Nun legt er sein Amt nieder und wurde deshalb von den Vereinen und den Bürgerinnen und Bürgern des Dorfes geehrt.

