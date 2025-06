Feuerwehr muss Brennholz löschen

Auf einem Hof in der Ortsmitte von Hasberg ist am Montagabend ein frisch gesägter Haufen von altem Brennholz in Brand geraten und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Das Holz wurde unter einer Betonbrücke gesägt und auf dem Haufen wurde schließlich die Brennholzsäge abgestellt. Vermutlich durch einen technischen Defekt oder wegen Überhitzung geriet das Holz in Brand. Laut Polizei liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Da das Feuer auf einen Holzstadel überzugreifen drohte, wurden die Feuerwehren Hasberg, Kirchheim, Aletshausen und Krumbach alarmiert. Holz und Säge konnten schnell gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren waren mit rund 60 Personen vor Ort. (mz)

