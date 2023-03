Haselbach

Bei Haselbach entsteht der dritte Naturfriedhof im Unterallgäu

Die ersten Waldbestattungen in Schwaben sind seit vergangenem Jahr in den Naturfriedhöfen in Babenhausen und Schnerzhofen möglich. Nun soll in Haselbach ein Ruheforst hinzukommen.

Plus In Babenhausen und Schnerzhofen sind Urnenbestattungen im Wald schon möglich - und künftig auch in Haselbach. Der geplante Ruheforst ist nicht die einzige Neuerung.

Es war eine schwabenweite Premiere in Sachen Waldbestattung: Im vergangenen Jahr wurden in Babenhausen und Schnerzhofen die ersten Naturfriedhöfe im Unterallgäu eingeweiht. Anders als auf klassischen Friedhöfen gibt es dort keine herkömmlichen Erdgräber, sondern die biologisch abbaubaren Urnen werden rings um Bäume in die Erde gesenkt. In wenigen Monaten soll es das dritte Angebot dieser Art auch in einem Wald bei Haselbach geben. Der Anbieter ist zwar ein anderer, das Konzept aber das gleiche – und der Besitzer des Waldes wie in Babenhausen und Schnerzhofen adelig.

