Betrunken gegen Baum gefahren: Autofahrer schwer verletzt

Ein 20-Jähriger verliert zwischen Haselbach und Obergessertshausen die Kontrolle über sein Auto.

Bei einem Verkehrsunfall in Haselbach wurde am Freitagabend ein 20-Jähriger schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Auto von Haselbach in Richtung Obergessertshausen unterwegs. Wie sich später herausstellte, saß der Mann mit etwa zwei Promille Alkohol im Blut am Steuer. Der 20-Jährige habe die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wage durchbrach einen Zaun und prallte gegen einen Baum. Das Auto kam auf der Seite zum Liegen.

Den 20-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren, weil er mit fast zwei Promille Alkohol am Steuer saß

Ein Rettungsdienst brachte den schwer verletzten 20-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an. Am Auto des Unterallgäuers entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der 20-Jährige musste seinen Führerschein abgegeben, ihn erwartet zudem ein Strafverfahren. (mz)

