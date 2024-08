Die MZ-Landpartie kommt nach Haselbach

Wer im Unterallgäu lebt, darf sich ohnehin zu den Glücklichen zählen. Doch was macht das Leben auf dem Land aus? Darüber wollen wir mit Ihnen wie schon im vergangenen Jahr bei der MZ-Landpartie ins Gespräch kommen. Was macht Ihren Heimatort so besonders? Was hat sich über die Jahre verändert? Wer sind die Menschen, die hier anpacken und dafür sorgen, dass es sich so gut in Ihrem Wohnort lebt? Wer sind die Gesichter des Ortes und welche Geschichte(n) gibt es hier zu entdecken? Was beschäftigt Sie? Das wollen wir von Ihnen wissen.

Die Redakteurinnen und Redakteure der Mindelheimer Zeitung sind derzeit in den Dörfern im Unterallgäu unterwegs, um dort möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu treffen. Nach Stationen in Unteregg, Amberg und Egelhofen ist nun Haselbach an der Reihe - und zwar am Mittwoch, 4. September, von 16 bis 18 Uhr im Freibad Haselbach.

MZ-Landpartie: Bringen Sie und Fotos und Geschichten aus Ihrem Ort

Freuen würden wir uns, wenn Sie zum Beispiel Bilder mitbringen könnten, wie es früher in Egelhofen ausgesehen hat, oder wenn Sie uns erzählen, was Sie oder Ihre Vorfahren dort erlebt haben. Vielleicht möchten Sie auch ein Instrument mitbringen und uns etwas vorspielen? Nehmen Sie sich etwas Zeit für uns. Wir freuen uns auf Sie! Wer es um 17 Uhr zeitlich noch nicht schafft, vorbeizukommen, kann natürlich gerne auch später zu unserem kleinen Hoigata dazustoßen. (mz)