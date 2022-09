In Haselbach treffen sich die Liebhaber der "Knutschkugel"

Vor 75 Jahren ging die BMW Isetta in Serie. Ein Haselbacher Verein hält dem Mini-Auto noch heute die Treue.

Der Wunsch nach Reisen wurde mit steigendem Wohlstand immer größer. Doch waren die Einkommen nach Krieg noch klein, und so fing auch die Motorisierung mit kleinen Fahrzeugen an. Nach dem Goggomobil kam bald die legendäre Isetta auf den Markt, die heute noch viele Fans hat. Von April 1955 bis März 1956 wurde die erste Version der Isetta, ein Zwischending zwischen Motorrad und Auto mit einem Einzylindermotor, gebaut. Es kam zum Preis von 2580 Mark auf den Markt. Sowohl das Modell 250 und als auch Modell 300 hatten eine große, um die Ecken herumgezogene Panoramaheckscheibe aus Plexiglas. Im Oktober 1956 kam die zweite Version, „Export“ 250 und 300, auf den Markt.

Sie unterschieden sich vom bisherigen Modell insbesondere durch ein verändertes Dach: Vergrößerte Seitenfenster mit Schiebefenstern an den Seiten ersetzten die vorherigen Ausstellfenster und die Heckscheibe wurde durch eine kleinere Sicherheitsglasscheibe ersetzt. Jedenfalls wurde die Isetta zum Rettungsanker von BMW, die nach dem Kriege erhebliche finanzielle Probleme hatten. 1957 kam der von der Isetta inspirierte viersitzige BMW 600 mit 200 mm längerem Radstand und Heckmotor auf den Markt, der zusätzlich zur Fronttür eine Seitentür rechts und eine Rücksitzbank hat. In der Fronttür ist auch das Reserverad untergebracht. Die Fertigung der BMW-Isetta wurde im Mai 1962 eingestellt. Das Kleinauto hatte seine Schuldigkeit getan, die Leute hatten mehr Geld in der Tasche und wollten luxuriösere Autos.

Den Haselbacher Verein gibt es seit 30 Jahren

In Haselbach trafen sich Liebhaber der Knutschkugel, wie die Isetta von ihren Fans liebevoll getauft wurde, ab 1979 regelmäßig und gründeten 1992 einen Verein, der nun mit einer Ausfahrt rund um Haselbach seinen 30. Geburtstag feierte. Gründungsmitglieder waren Erich Kugelmann aus Eppishausen, Anton Wiedemann (Salgen) und Hermann Fendt aus Haselbach, den der amtierende Vorsitzende Raimund Bruche als Vereinsvater bezeichnet. Den Verein führen heute Raimund Bruche und Gerhard Zettler. Sie waren mächtig stolz, dass beim diesjährigen Treffen Hermann Fendt seine Isetta aus der Gründerzeit des Vereins mitbrachte. Das älteste Fahrzeug beim aktuellen Treffen war eine Isetta aus dem Jahr 1956, die Gerhard Zettler gehört.

Die niedlichen Mini-Autos von anno dazumal zogen bei der Jubiläumsausfahrt alle Blicke auf sich. Foto: Wilhelm Unfried

Der Festtag begann mit einem Weißwurstfrühschoppen bei Armin Pfluger in Anhofen. Danach fuhr man nach Haselbach, wo Hermann Fendt nach der Ausfahrt mit über 20 Fahrzeugen zu Kaffee und Kuchen einlud. Beim gemütlichen Beisammensein war auch viel Zeit zum Fachsimpeln. So war zu erfahren, dass es bis heute genügend Ersatzteile gibt, um die niedlichen Autos in Schuss zu halten. Weiteren Treffen steht also nichts im Wege.