Lob für vorbildliche Arbeit der Wehr in Haselbach

Plus Die Feuerwehrkameraden in Haselbach blicken gleich auf drei Jahre zurück. Ein Einsatz bleibt besonders im Gedächtnis.

Bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in Haselbach blickte Kommandant Michael Fendt gleich auf drei Jahre zurück. Wegen Corona konnten nur fünf Übungen abgehalten werden. Vorsitzender Michael Paulus berichtete von einigen Aktivitäten des Feuerwehr-Vereins. Der Verein hat aktuell 32 aktive Mitglieder und 84 passive.