Soldatenverein Haselbach öffnet sich für alle Interessierten

Der Kameradschaft drohte der Schwund von Mitgliedern und änderte deshalb ihre Satzung. Das hat es gebracht.

Da keine Wehrpflicht mehr besteht, gehen zur Bundeswehr nur noch Freiwillige. In Haselbach, wo derzeit kein Soldat im Dienst ist, konnten dem Soldatenverein bislang nur „Gediente“ beitreten. Das ist seit 2010 nicht mehr geschehen. Um dem Ausbluten des Vereins vorzubeugen, fand nun eigens eine Zusammenkunft statt. Im Mittelpunkt standen Änderungen der Statuten sowie ein Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre, in denen keine Jahresversammlung stattfinden konnte.

Günther Seiderer wurde bereits 2019 als Nachfolger von Vorsitzendem Franz Paul gewählt, konnte aber coronabedingt bisher keine Versammlung abhalten. Seine Freude war groß, dass sich nun 29 Mitglieder sowie Bürgermeisterin Susanne Nieberle zu der außerordentlichen Versammlung eingefunden hatten. Bevor man in die Tagesordnung einstieg, gedachten die Versammelten der Verstorbenen Adolf Riedel, er war der letzte Kriegsteilnehmer im Dorf, Michael Böck, Erwin Hatzelmann und Herbert Unverdorben. Der Verein zählt 70 Mitglieder, davon 17 Ehrenmitglieder.

Knapp mehr als 1000 Euro für die Hundertjahrsfeier

Kassier Erwin Raffler trug eine Zweijahresbilanz vor. Da man 2020 eigentlich das 100-jährige Bestehen feiern wollte, bekam man 440 Euro Unterstützung von der Gemeinde, 500 Euro von der örtlichen Bank und 100 Euro Privatspende. Größte Ausgaben waren der Rasenmäher-Kauf für 860 Euro und die 340 Euro zur Erneuerung des Kriegerdenkmals, das mit Farbe aufgefrischt wurde. Ende 2021 betrug der Kassenstand gute 5800 Euro.

Bei den anstehenden Wahlen wurden Zweiter Vorsitzender Franz Miller und Kassier Erwin Raffler einstimmig für weitere drei Jahre in den Ämtern bestätigt. Durch das krankheitsbedingte Ausscheiden von Beisitzer und Fähnrich Hans Huber, wurden Xaver Hatzelmann als neuer Beisitzer und Benjamin Schnitzler als Fähnrich gewählt.

100 Jahre alte Satzung geändert: Alle ab 18 dürfen jetzt rein

Damit der Verein die Gemeinnützigkeit erlangen kann, musste laut Finanzamt die Satzung aus dem Jahr 1920 geändert werden. Ab sofort können alle „unbescholtenen“ Männer und Frauen, die über 18 sind, der Kameradschaft beitreten, wurde einstimmig beschlossen. Spontan traten daraufhin Bürgermeisterin Susanne Nieberle und Stefanie Schneider, Hauptgefreite der Reserve, ein.

Die Feier zum 100-jährigen Vereinsbestehen war eigentlich für 2020 geplant, konnte aber coronabedingt nicht stattfinden. Nun nimmt man einen neuen Anlauf und will am Sonntag, 17. Juli, das Fest nachholen. Geplant sind ein Dankgottesdienst und eine Gedenkfeier am Mahnmal. Anschließend gibt es im Zelt auf dem nahen Festplatz einen Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen. Für gute Unterhaltung wird die örtliche Musikkapelle sorgen.