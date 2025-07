Ein dramatischer Vollbrand und sechs vermisste Kinder

Sechs Kinder haben in der Nähe des Kuhstalls gezündelt und damit einen dramatischen Brand ausgelöst: Dieses Szenario bot sich den neun Feuerwehren aus Köngetried, Apfeltrach, Saulengrain, Dirlewang, Unteregg, Mussenhausen, Eutenhausen, Mindelheim und Bad Wörishofen bei der diesjährigen Hauptübung. Die vielen Zuschauer waren beeindruckt von dem Großaufgebot, das innerhalb weniger Minuten in Köngetried eintraf.

Die knapp 150 Feuerwehrleute arbeiteten bei der Hauptübung in Köngetried routiniert zusammen

Andreas Wammetsberger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Köngetried, hatte sich die Hauptübung ausgedacht. Ihm war besonders wichtig, dass auch kleinere Feuerwehren daran mitwirken können. „Wir haben in den einzelnen Dörfern und Ortschaften schlagfertige Gruppen und auch die kleineren Wehren kann ich überall reinschicken“, lobt er.

Obwohl die knapp 150 Feuerwehrmänner und -frauen nach dem fiktiven Notruf natürlich zunächst nicht wussten, was sie erwartete, arbeiteten sie routiniert Hand in Hand zusammen.

In dem Trubel fällt auch noch eine Person in Ohnmacht

Der simulierte Vollbrand, der realitätsnah inszeniert wurde, war das eine. Die vermissten Kinder, die den Brand unabsichtlich ausgelöst hatten, sowie weitere Personen zu versorgen, das andere: Zwei Kinder flüchteten in Panik und die anderen vier galten zunächst als vermisst. Vor dem Kuhstall war eine hysterische Mutter kaum in der Lage, die Einsatzkräfte zu informieren und musste beruhigt werden, bis der Rettungsdienst eintraf. Bei dem ganzen Trubel fiel dann auch noch eine andere Person in Ohnmacht – natürlich alles nur gespielt.

Kurz nach dem Notruf rückten die Fahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn zum Übungsort aus. Mit schwerem Atemschutz und gezielten Löschangriffen begannen sie, den Brandherd zu bekämpfen und gleichzeitig die vermissten Kinder im Gebäude zu suchen.

Der BRK-Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten

„Die Kombination aus Menschenrettung und Brandbekämpfung macht den Einsatz besonders fordernd“, erklärte Kommandant Andreas Wammetsberger. „Gerade bei einem landwirtschaftlichen Anwesen mit verwinkelten Bereichen zählt jede Minute.“

Dank des strukturierten Einsatzes konnten alle Vermissten rasch lokalisiert und ins Freie gebracht werden. Die beiden Kinder, die weggelaufen waren, wurden wenig später von einem Suchtrupp wohlbehalten gefunden. Der BRK-Rettungsdienst, der mit seinem Versorgungsfahrzeug gekommen war und extra einen Sammelplatz für die Verletzten eingerichtet hatte, kümmerte sich um ein gebrochenes Bein, einen gebrochenen Arm und eine Kopfverletzung.

Im Ernstfall kann eine Übung wie diese Leben retten

Ein großes Problem der Übung war die schlechte Wasserversorgung vor Ort. Schnell mussten die Einsatzkräfte für ausreichend Löschwasser sorgen, und so kamen auch einige Landwirte mit ihren Güllefässern zum Einsatz, die die bereitgestellten Wasserbecken füllten.

Die Übung verlief erfolgreich und zeigte die gute Abstimmung und Schlagkraft der Einsatzkräfte. Neben den Feuerwehren war auch die Jugendfeuerwehr aus Apfeltrach im Einsatz. Bürgermeisterin Karin Schmalholz, die als Beobachterin vor Ort war, lobte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Diese Übung hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig regelmäßiges Training ist. Im Ernstfall rettet genau das Leben.“