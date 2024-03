Hausen

Auto kracht in Hausen in einen Traktor

Beim Abbiegen in die Kirchstraße in Hausen hat eine 39-Jährige Autofahrerin einem Traktorgespann die Vorfahrt genommen.

In der Kirchstraße in Hausen hat am Freitag eine Autofahrerin einem Traktor die Vorfahrt genommen. Der Schaden ist beträchtlich.

Eine 39-jährige Autofahrerin wollte am Freitagnachmittag in Hausen von der Straße "Zum Simonsberg" in die Kirchstraße abbiegen und hat dabei das vorfahrtsberechtigte Traktorgespann eines 36-Jährigen übersehen. Wie die Polizei mitteilt, kippte der Traktor bei dem Zusammenstoß auf seine beiden rechten Reifen. Der 36-Jährige, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde, konnte den Traktor jedoch geistesgegenwärtig noch abfangen und verhinderte so, dass sein Gespann umkippte und weitere Autos beschädigt wurden. Wegen des Unfalls war die Kirchstraße in Hausen rund eine Stunde gesperrt Am Traktor und am Auto entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Hausen und Salgen kümmerten sich mit 16 Einsatzkräften um die Verkehrslenkung und die Reinigung der Straße. Wegen der Unfallaufnahme und der Beseitigung ausgetretener Betriebsstoffe war die Kirchstraße rund eine Stunde gesperrt. (mz)

