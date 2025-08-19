Großeinsatz für die Feuerwehren bei Hausen

Zu einem Brand in Simonsberg bei Hausen (Unterallgäu) sind am Montagnachmittag (18.8.2025) zahlreiche Feuerwehren aus der Region ausgerückt. In einer landwirtschaftlichen Halle hatte sich offenbar Heu auf einem Ladewagen selbst entzündet. Die Gemeindefeuerwehren der umliegenden Orte wurden zu einem Großeinsatz gerufen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren und die Unterstützung umliegender Landwirte bei der Heranschaffung von Löschwasser konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Brand in Simonsberg: Zahlreiche Feuerwehren aus dem Unterallgäu im Einsatz

In der Halle wurden einige Maschinen, Fahrzeuge und Anhänger sowie gelagertes Heu und Getreide stark in Mitleidenschaft gezogen oder zerstört. Der Eigentümer schätzt den Schaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Eine Gefahr für Menschen oder Tiere bestand laut Polizei nicht. Neben den Feuerwehren Salgen, Mattsies, Zaisertshofen, Pfaffenhausen, Westernach, Bronnen, Mindelheim, Egelhofen und Tussenhausen waren auch Kräfte des THW Krumbach, der Rettungsdienste Babenhausen, Kirchheim und Mindelheim sowie der Polizei vor Ort.