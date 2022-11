Der Musikverein ist 100 Jahre und kein bisschen leise

Die Musiker in Hausen konnten ihr Jubiläum erst mit Verspätung feiern, das bremste aber niemanden.

Schlicht stand es auf dem Programm: „Jubiläumskonzert – 100 Jahre Musikverein Hausen“ und das mit dem gelebten Slogan: „Zu Gast bei Freunden!“ Der Abend in der gemütlichen Mehrzweckhalle in Hausen war allerdings alles andere als schlicht. Musikalische Funken sprühten von den mehr als motivierten Musikerinnen und Musikern von der Bühne hinunter in den Saal zu den Gästen.

Ein Abend ganz nach dem Geschmack der Blasmusikfreunde

Was mit dem „Fegerländer Festmarsch“ von Walter Grechenig begann, endete auch mit ihm als letzte Zugabe, so der Wunsch des Publikums und das mit dem gewohnt souveränen Gesang von Margit Sontheimer und Helmut Schneider. Das war ein Abend so ganz nach dem Geschmack aller Blasmusikfreunde.

Als Gesangsduo in Hausen beeindruckten einmal mehr Werner Schneider und Margit Sontheimer. Foto: Maria Schmid

Dass erst in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum gefeiert werden konnte, daran trug Corona die Schuld. Eigentlich sollte das Fest genau nach 100 Jahren, also im Jahr 2020 stattfinden. Alle Planungen mit vielen besonderen Höhepunkten musste jedoch erst auf 2021, dann auf 2022 verschoben werden.

Chronist und Flügelhornist Walter Pleiner erzählte: „Knapp zwei Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkrieges hatten zwölf Musikfreunde den Musikverein gegründet und unterzeichneten am 1. Februar die handgeschriebene Satzung.“ Sie investierten für zehn Instrumente mit Zubehör und Mundstücken stolze 3757 Mark. Die Musiker selbst trugen die gesamten Ausgaben. Es gab keine Zuschüsse.

Dieses starke Engagement der Vereinsmitglieder hat sich auch nach 102 Jahren nicht verringert. Im Gegenteil. Wie sehr sie nicht nur das Musizieren sondern auch den kameradschaftlichen Umgang miteinander lieben, bewiesen sie an diesem Abend in besonderem Maße.

Dirigent und seine Musiker und Musikerinnen arbeiten großartig zusammen

Armin Preschl, seit neun Jahren Dirigent dieser für ihn besonderen Truppe, war verantwortlich für das abwechslungsreiche Programm. Er bedankte sich bei den Musikerinnen und Musikern für die großartige Zusammenarbeit und betonte ausdrücklich, dass er beim MV Hausen nicht nur eine wunderbare Musikkapelle sondern auch viele Freunde gefunden habe. An diesem Abend wurde er für 25 Jahre als Dirigent geehrt. Urkunde und Anstecknadel überreichte Andreas Schuster, Präsident vom ASM-Bezirk 10. Gratulant Franz Josef Pschierer, Präsident vom gesamten ASM, wünschte ebenfalls alles Gute. Er war gekommen, um die Pro-Musica-Plakette mit Urkunde, unterschrieben von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, an den Vorsitzenden Manfred Wörishofer zu überreichen.

Diese Plakette wird aus Anlass des 100-jährigen Bestehens einem Musikverein verliehen. Eine weitere Plakette mit dem Wappen von Salgen, zu dem auch die Gemeinde Hausen gehört, brachte Bürgermeister Roland Hämmerle mit. Natürlich hatte er auch ein Geburtstagsgeschenk dabei: 500 Euro für Notenmaterial. Dass es ein wenig politisch und heiter wurde, dafür sorgte Moderator Alfred Heiß. Er sagte zum erkälteten Franz Josef Pschierer, indem er auf das vor ihm stehende Wasser wies, das würde ihm gewiss nicht helfen. Besser sei es, ein Storchenbier zu trinken. Das gebe es nicht nur in Rot und Schwarz sondern auch in Gelb.

Die "Zwei Lausbuben" beeindruckten die Gäste in Hausen

Insgesamt hatte er viel zu den vorgetragenen Stücken zu berichten und das immer in sehr informativer und humorvoller Weise. Da waren zum Beispiel die „Zwei Lausbuben“, Tobias Jehle an der Trompete und Thomas Peter am Tenorhorn, die das Stück von Stephan Hutter mit rasanter Geschwindigkeit vortrugen, und die schnellste Passage sogar zweimal.

Die „Zwei Lausbuben“ Tobias Jehle an der Trompete und Thomas Peter mit seinem Tenorhorn. Foto: Maria Schmid

Andreas Schuster war es, der die sehr zahlreichen Ehrungen aus 2020, 2021 und 2022 vornahm. Darunter waren vier Musiker, die für stolze 45 Jahre (inzwischen sind es 47 Jahre) ihre Urkunden erhielten: Werner Eisenschmid, Alfred Heiß, Franz Peter und Walter Pleiner. Helmut Schneider, Flügelhornist und Sänger ist seit 40 Jahren bei der Musikkapelle. Ein Anlass für Andreas Schuster, ihn für das BOBO, das Bezirks-Oldie-Blasorchester, zu gewinnen.