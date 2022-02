Hausen

vor 52 Min.

Die Umfahrung für Hausen rückt näher

Plus Das Staatliche Bauamt Kempten hat die Pläne an die Regierung weitergereicht. Wer Einwände hat, kann diese vier Wochen lang in der VG Pfaffenhausen vorbringen.

10.000 Autos und Lastwagen quälen sich im Schnitt jeden Werktag mitten durch Hausen. Für die Anlieger ist das ein untragbarer Zustand. Nachdem sich seit den 70er Jahren wenig bis nichts zur Entlastung getan hat, ist die Umfahrung nun in greifbarer Nähe.

