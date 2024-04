Hausen

18:00 Uhr

Ein Abend der guten Nachrichten in Hausen

Plus Bronnen boomt und die Gemeinde ist schuldenfrei: Bei der Bürgerversammlung gab es viel Positives zu berichten.

Von Ulf Lippmann

Oft geht es bei Bürgerversammlungen um große und keine Ärgernisse. Mancher macht seinem Unmut Luft und die Stimmung ist angespannt. Nicht so in Hausen, wo die Bürgerversammlung quasi ein Abend der guten Nachrichten war. Schon zur Begrüßung bedankte sich Bürgermeister Roland Hämmerle bei all den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in den Vereinen der Gemeinde, die dafür sorgen "Dass das Leben bei uns so viel Spaß macht und so schön ist, wie's ist". Damit war der positive Grundton gesetzt und so ging es auch im Jahresbericht des Bürgermeisters der Gemeinde Salgen weiter. Die Gemeinde wächst, ist weiter schuldenfrei und der Umstand, dass die Rücklagen geschrumpft sind, liegt nur daran, dass man in Salgen in neues Baugebiet erschlossen hat, in dem 19 Einfamilienhäuser und zwei Doppelhäuser entstehen werden.

Die drei Ortsteile Salgen, Bronnen und Hausen haben zusammen 1497 Einwohner, wobei Bronnen den stärksten Zuwachs zu verzeichnen hatte. Viel Lob hatte Hämmerle auch für die Mitarbeiter der VG Pfaffenhausen übrig, die stets gute Arbeit leisten und derzeit zum Beispiel mit den Folgen der Grundsteuerreform alle Hände voll zu tun hätten. Für die Bürgerinnen und Bürger hob er hervor, dass das Rathaus immer digitaler werde und vieles mittlerweile am Computer geregelt werden könne. Allerdings wolle man die Leute auf keinen Fall aus dem Rathaus fernhalten. Das digitale Angebot stelle eine Alternative zum persönlichen Termin dar, der natürlich noch immer möglich sei.

