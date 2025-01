Hausener Musiker freuen sich auf ihr Jubiläum

Der Vorstand des Musikvereins Hausen ließ bei der Generalversammlung das vergangene Jahr Revue passieren und informierte über das anstehende Festzelt zum 105-jährigen Jubiläum des Vereins. Die Planungen laufen auf Hochtouren, damit vom 30. April bis 3. Mai unter dem Motto „Zu Gast bei Freunden“ gefeiert werden kann. Den Auftakt am Mittwoch bildet die Party- und Rockband „Blacktype“ und beim Maifest am Maifeiertag wird vom Frühschoppen bis zum späten Abend mit der Jugendkapelle und verschiedenen Musikvereinen aus der Nachbarschaft gefeiert. Blasmusik in Perfektion gibt es dann am Freitag, 2. Mai, mit Blech & Co, bevor das Jubiläum mit dem musikalischen Wettstreit am Samstag, 3. Mai, endet.

