Hausen

vor 34 Min.

Humorige Zeitsprünge beim Hausener Theaterverein

Beim Stück „GleisGeisterei“ des Theatervereins Hausen geht es von der ersten Sekunde turbulent zu und die Schauspieler glänzen in ihren Rollen (von links) Philipp Götzfried (auf dem Stuhl), Helmut Mosig, Steffi Adelwarth, Leoni Renftle (etwas versteckt), Conny Boos, Regina Streitel, Werner Schüßler und Pius Nägele.

Plus In der Komödie "GleisGeisterei" in Hausen geht es mystisch und mysteriös, aber vor allem unglaublich lustig zu.

Von Sabine Adelwarth Artikel anhören Shape

Manchmal wäre es doch was, wenn man einfach so die Zeit etwas zurückdrehen könnte. Manche Entscheidung würde dann bestimmt anders aussehen. Genau diese Möglichkeit konnte das Premierenpublikum auf der Hausener Theaterbühne erleben. Die Spielerschar ist bekannt für ihre kuriosen Geschichten, die auch heuer wieder für viele Lacher sorgen. Als der blaue Vorhang sich öffnete, fanden sich die Zuschauer im stillgelegten Bahnhof des Zungenbrecher-Ortes „Niederhinterbergkirchentalhausen“ wieder. Schon seit drei Jahren fährt dort kein Zug mehr und der Ort fristet eher ein trostloses Dasein. Die täuschend echt aussehende Schiene mit viel Unkrautbewuchs vor der Bühne tat dabei ihr übriges und mit viel Nebel, mystischen Geräuschen und mysteriösem Licht war die Spannung von der ersten Sekunde greifbar.

Im Dreiakter „GleisGeisterei“ von Ralph Wallner geht es vor allem darum, eine zweite Chance zu bekommen und gewisse Fehler ungeschehen zu machen. So ergeht es auch Kiosk-Hans (Helmut Mosig), der gerne die Zeit zurückdrehen würde, damit er seiner großen Liebe Mona (Regina Streitel) seine Liebe gestehen kann, bevor sie den die Worte verdrehenden Bürgermeister Fritz Flitzmeier (Werner Schüßler) heiratet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen