Hausen

14:06 Uhr

In Hausen gibt es Einblicke in den „Männerhort“

Schon fleißig am Proben sind die (von links) Engelbert Krumm, Helmut Mosig, Werner Schüßler und Erwin Bader. Sie spielen das Stück „Männerhort“, das der Hausener Theaterverein ab 30. Dezember auf die Bühne bringt.

Artikel anhören Shape

Weil dem Ensemble in Hausen die Schauspielerinnen fehlen, macht der Theaterverein aus der Not eine Tugend. Vorfreude auf die Premiere am 30. Dezember.

Etwas Neues probiert der Theaterverein Hausen in diesem Jahr aus. Mit dem Lustspiel „Männerhort“ wagt sich die Hausener Theaterschar auf neues Terrain, denn der Dreiakter wird nur von vier Männern gespielt, die auch dementsprechend viel Text auswendig können müssen. Ganz freiwillig war das nicht, denn: „Wir wollten eigentlich nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein klassisches Theaterstück aufführen, doch leider sind uns die Frauen verronnen“, erzählt Spielleiter Roland Peter. Nur eine Frau wäre dabei gewesen, doch für eine solche Konstellation ein passendes Stück zu finden, ist schier unmöglich. „Aus der Not machen wir eine Tugend“, sagt Roland Peter. Denn für den Verein sei es eine Herzenssache, endlich wieder zu spielen. Nun also der „Männerhort“: Das eingespielte Team Erwin Bader, Helmut Mosig, Engelbert Krumm und Werner Schüßler proben eifrig und sind voller Vorfreude. Und zwei Frauen sind doch dabei, denn unterstützt werden die Männer von den Souffleusen Gisela Hofmann und Barbara Leichtle. Die Hausener Laienspieler versprechen köstliche Dialoge und viel Wortwitz Typische Männerklischees und spannende Einblicke in eine Männerrunde mit köstlichen Dialogen und Wortwitz versprechen die Laienspieler. Doch der köstliche Klamauk bedeutet für die Darsteller viel Arbeit: „Etwa 220 bis 300 Einsätze muss jeder Spieler meistern, was einer Hauptrolle entspricht“, erklärt Roland Peter. Aber ihre langjährige Theatererfahrung spielt den Männern dabei sicherlich in die Karten. Immerhin stehen die vier schon seit etlichen Jahren zusammen auf der Hausener Theaterbühne. Bis Ende Dezember wird noch fleißig geprobt und auch eine passende Kulisse wird in den nächsten Wochen auf der Theaterbühne entstehen. Jeder der einmal erleben möchte, wie so eine typische Männerrunde abläuft, wenn die Frauen im Einkaufscenter shoppen sind, darf das Theaterstück auf keinen Fall verpassen. Karten fürs Theater in Hausen können schon vorbestellt werden Die Aufführungstermine sind am Freitag, 30. Dezember, und Sonntag, 1. Januar, sowie Freitag/Samstag/Sonntag, 6./7./8. Januar. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Kartenreservierungen können von Montag bis Donnerstag zwischen 18 und 20 Uhr unter der Telefonnummer 08265/733690 bei Familie Mosig reserviert werden. (müsa)

Themen folgen