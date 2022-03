Hausen

vor 16 Min.

Könnte die Umfahrung von Hausen aufgeschoben werden?

Plus Franz Josef Pschierer befürchtet, dass sich die Ortsumfahrungen im Unterallgäu verzögern könnten. Die MZ hat deshalb beim Staatlichen Bauamt nachgefragt.

Von Sandra Baumberger

Der Mindelheimer Stimmkreisabgeordnete Franz Josef Pschierer (CSU) hat sich in einem gemeinsamen Schreiben mehrerer Bundestags- und Landtagsabgeordneter sowie von Vertretern bayerischer Landkreise und Kommunen an Bundesverkehrsminister Volker Wissing gewandt. Sie bitten ihn darin, sich für einen zügigen Ausbau der Bundesstraße 16 einzusetzen. In einer Pressemitteilung nennt Pschierer konkret die Ortsumfahrungen für Mindelheim, Pfaffenhausen und Hausen, deren Bau sich möglicherweise verzögern könnte – und sorgt damit beim zuständigen Staatlichen Bauamt in Kempten für eine gewisse Verwunderung.

