Neuer Vorstand beim Gartenbauverein

Viele neue Gesichter gibt es in der Führungsriege der Gartenfreunde Salgen-Hausen-Bronnen. Bei der Generalversammlung übergab der Vorsitzende Engelbert Krumm nach 17 Jahren die Geschicke des Vereins in die Hände von Rainer Hämmerle. Auch die 2. Vorsitzende Gabriele Eberwein-Kienle gab ihr Amt an die bisherige Beisitzerin Renate Kerler ab. Die beiden führten den Obst- und Gartenbauverein seit seiner Gründung 2008 und verankerten ihn in der Gemeinde. Im Laufe der Jahre wurden so liebgewonnene Veranstaltungen wie die Pflanzenbörse, kreative Abende, Kurse oder Ausflüge ins Leben gerufen. Auch die Mitglieder des neuen Vorstands wollen wieder viele Ideen einbringen und umsetzen. Unser Bild zeigt (von links): Christina Scheitle, Isabella Kerler, Sonja Lochbrunner (Beisitzerinnen), Rainer Hämmerle (Vorsitzender), Werner Schüssler (Kassenprüfer), Renate Kerler (2. Vorsitzende), Susann Götzfried (Kassiererin), Stefanie Eymer (Schriftführerin) und Sonja Schüller (Beisitzerin). Nicht auf dem Foto sind Barbara Bader (Beisitzerin) und Cornelia Lutzenberger (Kassenprüferin).

