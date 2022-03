Bad Wörishofen stellt einen Schuldenrekord auf

Plus Für große Aufgaben muss sich Bad Wörishofen viel Geld leihen. Die Rede ist von einem Investitionsstau. Vorhaben in Millionenhöhe mussten gestrichen werden.

Der Schuldenberg der Stadt Bad Wörishofen wächst heuer in bislang nicht für möglich gehaltene Höhen. Das wurde nun im Stadtrat deutlich, wo Kämmerer Tim Hentrich die anstehenden Investitionen zur Diskussion stellte, um nach mehreren Streichrunden noch Einsparpotenzial zu finden.