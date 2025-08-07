Landratsamt gibt Tipps: So entsorgen Sie Haustiermüll richtig

Nicht erst seit Corona gilt Deutschland als ein Land der Haustiere. Über 30 Millionen Hunde, Katzen oder Vögel leben in den deutschen Haushalten. Bei Ernährung, Pflege und Unterhalt der Tiere fallen auch Abfälle an. Wie kann dieser spezifische Müll richtig entsorgt werden? Die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises gibt Tipps.

Was löffelrein in die Gelbe Tonne gehört

Nicht nur durch Futter oder Belohnungsleckerli kommt es zu Verpackungsmüll. Auch Einstreu, Pflegeprodukte oder Reinigungsmittel werden für die Betreuung der Tiere benötigt und sind verpackt. Bestehen die Verpackungen aus Kunststoff, Aluminium oder Weißblech, gehören diese genauso wie Verbundverpackungen (Tetra Pak) löffelrein in die Gelbe Tonne. Kartonagen und Papier können über die Altpapiertonne oder am Wertstoffhof entsorgt werden. Leere Glasverpackungen müssen je nach Farbe in die Container für Weiß-, Grün- oder Braunglas geworfen werden.

Eine kaputte Hundeleine, zerbissene Bälle oder ausrangiertes Spielzeug sind über den Restmüll zu entsorgen. Große Gegenstände wie Kratzbäume zählen zum Sperrmüll. Käfige, Fressnäpfe oder andere Behausungen aus Metall können kostenfrei am Wertstoffhof über den Schrott-Container entsorgt werden.

Tipps vom Landratsamt: So wird Einstreu richtig entsorgt

Wird organische Einstreu wie zum Beispiel Heu oder Holzspäne genutzt, gehört diese in den Biomüll. Mineralische Einstreu, wie es zum Beispiel im Katzenklo verwendet wird, wird in der Restmülltonne richtig entsorgt. Tierhaare oder Federn sind ebenfalls in der Biomülltonne korrekt aufgehoben. „Insbesondere Verpackungen eignen sich sehr gut zum Recycling, sodass neben der Freude an den Haustieren durch die richtige Entsorgung der Abfälle auch gleichzeitig Ressourcen und das Klima geschont werden können“, so die Abfallwirtschaft.

Weitere Informationen zur Entsorgung sind in der Unterallgäu-App sowie im Internet unter www.unterallgaeu.de/wertstoffhoefe zu finden. Bei Fragen gibt die Kommunale Abfallwirtschaft telefonisch Auskunft unter der Telefonnummer 08261/995-8090. (mz)