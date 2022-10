Heimat-Check

So haben die Menschen im Landkreis Unterallgäu abgestimmt

Plus Die Lebensqualität im Unterallgäu ist gut. Viele Punkte gab es für Vereinsleben und Sauberkeit. Doch es gibt auch Kritik. Zwei Kommunen schafften es weit nach oben.

Von Melanie Lippl

Was läuft gut, wo gibt’s Verbesserungsbedarf? Wie wohl fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Ort? Das wollten die Mindelheimer Zeitung und die anderen Heimatausgaben der Augsburger Allgemeinen wissen – und haben die Menschen in einer großen Online-Umfrage befragt, dem Heimat-Check. Die Ergebnisse stellen wir Ihnen in den kommenden Wochen vor, beginnend mit dem Landkreis-Wert fürs östliche und nördliche Unterallgäu. Unsere Region schneidet in der Gesamtbewertung unterdurchschnittlich ab und belegt den neunten Platz kurz vor Schlusslicht Günzburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

