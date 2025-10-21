Hier werden Äpfel, Birnen und Quitten zu Stars

Wenn im Herbst das reife und saftige Obst schwer in den Bäumen von Bad Wörishofen hängen, herrscht an der Mosterei am Stadionring reger Betrieb. Schon am frühen Morgen werden Kisten, Körbe und Wannen voller Äpfel, Birnen und Quitten angeliefert – alles Obst aus heimischen Gärten. Hier wird noch selbst entsaftet, traditionell und nach dem Motto: Aus dem eigenen Garten ins eigene Glas.

Die Mosterei hat eine lange Geschichte. „Früher war die Mosterei in der Stadt“, erinnert sich Ilse Filser, Schriftführerin des Obst- und Gartenbauvereins Bad Wörishofen. Heute hat sie hier am Stadionring die perfekte Lage. Der Verein, der stolze 135 Mitglieder zählt, verpachtet die Mosterei an Vereinsmitglied Willi Reh. Er betreibt sie seit nunmehr vierzehn Jahren – mit Leidenschaft, Fachwissen und einer guten Portion Humor.

Kein Saft wie jeder andere

Viele in und um Bad Wörishofen schätzen besonders, dass sie ihren eigenen Saft bekommen – aus genau dem Obst, das sie selbst anliefern. Der Ablauf ist denkbar unkompliziert.

Anlieferung ist freitags und samstags zwischen 9 und 10 Uhr ohne Terminvereinbarung – wenn genug zusammenkommt, wird auch länger gepresst. Eine Mindestmenge gibt es nicht, aber ab etwa 50 Kilogramm Obst lohnt sich das Ganze. „Wichtig ist, dass das Obst frisch ist“, betont Rehr und sagt auch gleich, warum. Überreife Früchte halten den Turm der Presse nicht – und manchmal spritzt’s dann ganz gewaltig“, erzählt Reh und erinnert sich lachend an ein Erlebnis, das eine ausgiebige Autowäsche des Kunden zur Folge hatte.

Äpfel, Birnen oder auch Quitten: In Bad Wörishofen wird aus vielen Obstsorten Saft. Foto: Theresa Reuther

Nach dem Pressen wird der Kunde telefonisch benachrichtigt und kann seinen Saft anschließend abholen.

Ein gutes Jahr für den Apfel in Bad Wörishofen

Filser zieht eine erste Bilanz: „Vor zwei Jahren war das Obstjahr wirklich schlecht, letztes Jahr hatten wir Rekordmengen – in diesem Jahr ist es ein solides Mittelfeld.“ Doch egal, ob viel oder wenig: Das Pressen bleibt ein Erlebnis.

Reh nimmt vor allem Kernobst – also Äpfel, Birnen und Quitten. In Ausnahmefällen dürfen auch mal Trauben ran, „aber das ist eher Hobby“, sagt er. Der Saft bleibt naturtrüb, nur grob gefiltert, nicht geklärt – so schmeckt man noch, wo er herkommt.

Tipps vom Profi

Tipps vom Profi gibt es gratis. Willi Reh teilt seine Erfahrung gern:

• Nur knackiges Obst bringt guten Saft.

• Faulige Stellen? Lieber weg damit! Schon kleine Schadstellen verändern die Struktur des ganzen Stücks – und Bakterien überstehen selbst 120 Grad. Dann wird der Saft nach ein paar Monaten schleimig – das will keiner.

• Lagerung: Kühl und mausfrei! Am besten im Karton, da bleiben die Vitamine länger drin.

Auch die dreilagigen Saftbeutel sollten sorgfältig behandelt werden. Nur wenn alle drei Schichten intakt sind, kann gewährleistet werden, dass keine Luft eindringt und den Saft verdirbt.

Für die Lagerung von Äpfeln empfiehlt Ilse Filser, die selbst mehrere Apfelbäume besitzt, kühle Orte wie Garage oder Gartenhütte. Temperaturen bis minus fünf Grad seien unproblematisch – allerdings sollte man an Mausefallen denken.

Gärtnern mit Herz und Wissen: so geht‘s

Neben der Mosterei betreibt der Obst- und Gartenbauverein noch Schrebergärten und bietet ein buntes Programm rund ums Gärtnern – vom Baumschnittkurs bis zum Osterbrunnen im Frühjahr.

Ein guter Schnitt ist das A und O für schönes, gesundes Obst, betonen sowohl Filser als auch Reh. Der Verein bietet Frühjahrs- und Sommerschnittkurse, auch für Nicht-Mitglieder. Alle Termine und Angebote sind unter www.gartenbauverein-bw.de zu finden.

Ob beim Pressen, Pflegen oder Pflanzen – der Obst- und Gartenbauverein Bad Wörishofen zeigt, wie lebendig traditionelle Handwerkskunst und Gartenfreude sein können. Die Mosterei am Stadionring ist dabei weit mehr als nur eine Produktionsstätte: Sie ist Treffpunkt, Erfahrungsaustausch und ein Stück lokales Kulturgut – ein Ort, an dem aus regionalem Obst mit viel Herzblut goldgelber Saft entsteht.