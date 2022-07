„A netts Fleckla“: Heimenegg hat ein neues Wassertretbecken

Plus Franz und Franziska Bürzle haben mit viel Unterstützung einen Treffpunkt im Dorf geschaffen, der jetzt eingeweiht wurde.

Endlich konnte gefeiert werden in Heimenegg, endlich war die neue Anlage mit Kneipptretbecken fertig. Lange mussten sie auf die Spezialfarbe warten, mit der das Becken innen gestrichen wurde. Und das Geländer drumherum wurde erst in der Nacht vor der Eröffnungsfeier fertig. Aber dann kamen etwa 90 Gäste, um das Becken einzuweihen.